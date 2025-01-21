ترامب يعود للبيت الأبيض: ماذا يحمل العهد الجديد للرئيس الـ 47؟

وطن – عاد دونالد ترامب، الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، إلى البيت الأبيض في عهدة رئاسية جديدة، بعد أربع سنوات قضاها بعيدًا عن كرسي الرئاسة. ترامب، الذي وعد منذ خسارته الانتخابات الماضية بأن يعود، يحقق وعده وسط أجواء سياسية مثيرة وتوترات داخلية وخارجية.

استقبال بايدن وذكريات الخلافات السابقة

الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن استقبل ترامب في مراسم رسمية، على الرغم من الخلافات الكبيرة التي جمعتهما خلال السنوات الأخيرة. أحداث اقتحام الكابيتول عام 2021، التي هزت صورة الديمقراطية الأمريكية، ما زالت عالقة في الأذهان، حيث اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغرس احتجاجًا على نتائج الانتخابات. نائب الرئيس السابقة، كامالا هاريس، علّقت حينها بأن ما حدث جزء من الديمقراطية الأمريكية التي تواجه تحديات كبيرة.

وعود ترامب ومواقفه المتطرفة

ترامب يعود بعهدة جديدة مليئة بالوعود الصارمة، أبرزها التصعيد ضد الهجرة غير النظامية وإغلاق الحدود مع المكسيك. تعهّد بإعلان حالة استنفار قصوى على الحدود، ما يثير مخاوف واسعة بشأن مصير المهاجرين وطالبي اللجوء.

كما يُحسب له دوره البارز في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تقول مصادر إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقبول بالهدنة، محذرًا من استمرار التصعيد في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن تعهده بتوسيع خارطة الاحتلال يجعل الأنظار تتجه نحو الرياض، حيث قد تشهد المملكة تطبيعًا مرتقبًا مع إسرائيل، خاصة بعد زوال الحرج الذي كان يعرقل الخطوة.

التداول السلمي للسلطة في أمريكا مقارنة بالعالم العربي

في مشهد احتفالي ضم رؤساء سابقين للولايات المتحدة، تلقى ترامب التهاني بوصوله إلى البيت الأبيض مرة أخرى. ولكن وسط هذه الأجواء، يُثار التساؤل: لماذا تتداول الولايات المتحدة الرئاسة بانتظام بينما يتمسك القادة العرب بكراسيهم لعقود؟ في العالم العربي، لا يغادر الرئيس منصبه إلا مقتولًا أو مهجرًا، ما يعكس فرقًا جوهريًا بين الديمقراطية الأمريكية والأنظمة العربية.

ترامب يعود برؤية جديدة وسياسات قد تغير المشهد الداخلي والخارجي. ولكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه العهدة بدايةً لعصر جديد من التحديات أم الإنجازات؟