إسرائيل تشيد بعملية السلطة في جنين وتدفع لتزويدها بمعدات عسكرية

وطن – تابع جيش الاحتلال الإسرائيلي باهتمام تحركات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين، مشيدًا بأداء السلطة في مواجهتها للمقاومة المسلحة.

بدأت السلطة الفلسطينية تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق في المخيم، حيث أرسلت نحو 300 عنصر مسلح تحت مراقبة إسرائيلية مباشرة، بهدف ملاحقة المطلوبين وإنهاء حالة المقاومة.

ووجّه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر جيشه بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية وتزويدها بمعدات عسكرية إضافية لدعم عملياتها.

وعملت أجهزة أمن السلطة على محاصرة المخيم منذ أكثر من 15 يومًا، متجاهلة المقاومة الشرسة التي تقودها كتيبة جنين، وسط رفض شعبي واسع للعملية الأمنية.

كما استهدفت العملية ملاحقة عناصر المقاومة وتسليم أسلحتهم، مما أدى إلى تصعيد التوترات داخل المخيم.

في حين تصاعدت الأحداث مع اغتيال أحد قادة الكتيبة، ما دفع عناصرها لاحتجاز سيارات تابعة للسلطة كرهائن، للمطالبة بالإفراج عن معتقليها. رغم ذلك، رفضت السلطة الاستجابة لهذه المطالب وأصرت على استكمال حملتها.

وأثارت هذه التحركات انتقادات شعبية واسعة في الضفة الغربية، حيث اعتبر الفلسطينيون أن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل يستهدف تصفية المقاومة.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقييمات الجيش للعملية الأمنية في جنين إيجابية، مما يدفع باتجاه تعزيز التعاون الاستخباري وتقديم المزيد من الدعم للسلطة.

الهدف الأساسي لهذه التحركات هو منع تكرار سيناريو السابع من أكتوبر في الضفة الغربية، حيث تشعر إسرائيل بالقلق من تصاعد العمليات المسلحة ضدها.