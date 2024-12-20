فاكهة مذهلة تعالج الإمساك وتحمي من سرطان القولون: نصائح طبيب الأمعاء

كشف الدكتور كاران راجان، جراح الجهاز الهضمي والمقيم في لندن، عن قائمة من الأطعمة التي تحسن صحة الجهاز الهضمي، على رأسها فاكهة الكيوي. في مقطع فيديو نشره على تيك توك، أوضح أن الكيوي غني بالألياف القابلة للذوبان التي تسهم في تخفيف الإمساك بفعالية تضاهي الملينات ولكن دون آثار جانبية.

فوائد الكيوي في تحسين صحة الأمعاء:

وأشار الدكتور راجان إلى أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الكيوي تعمل على جذب الماء لتكوين هلام في الأمعاء، مما يؤدي إلى تليين البراز وزيادة وتيرة حركات الأمعاء. وأضاف: “يمكنك الحصول على نفس الراحة التي توفرها الملينات دون التأثيرات الجانبية المصاحبة”. بجانب الكيوي، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان التين، الأفوكادو، بذور الكتان، والتفاح.

الإمساك وصحة الأمعاء:

ويعاني واحد من كل سبعة بالغين وما يصل إلى واحد من كل ثلاثة أطفال من الإمساك في مرحلة ما. بينما قد يكون الإمساك العرضي غير ضار، إلا أن التكرار المزمن قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي. ويُعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى تراكم السموم الناتجة عن الفضلات التي تبقى لفترات طويلة داخل الأمعاء.

أطعمة أخرى لتحسين صحة الأمعاء:

القهوة: تحتوي القهوة على كمية مضاعفة من الألياف القابلة للذوبان والبوليفينول، مما يجعلها مفيدة لتحفيز حركة الأمعاء وتقليل الإمساك. أشار الدكتور راجان إلى أن القهوة، سواء العادية أو منزوعة الكافيين، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد وتحسين التنوع الميكروبي في الأمعاء. المكسرات: تناول مزيج من المكسرات مثل اللوز، الجوز، والفستق يمنحك مجموعة متنوعة من الألياف التي تعزز التنوع الميكروبي في الأمعاء. الاستهلاك المنتظم للمكسرات بكمية تتراوح بين 20 إلى 30 جرامًا يوميًا قد يساعد في تقليل الالتهاب وخطر الإصابة بالسرطان. الزبادي: يُعتبر الزبادي الذي يحتوي على ثقافات نشطة حية مثل اللاكتوباسيلوس والبفيدوباكتيريوم مفضلًا لدى أطباء الجهاز الهضمي. يساعد الزبادي في إضافة “حمل ميكروبي جيد” إلى الجسم، مما يخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك الإمساك.

تقنيات تنفس للتخلص من الإمساك:

وكشف الدكتور راجان أيضًا عن تقنيات تنفس بسيطة مثل نفخ الفقاعات أو التظاهر بإشعال شمعة، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك عن طريق تنشيط العصب المبهم المسؤول عن الهضم. وأوضح أن هذه التمارين تزيد الضغط داخل البطن، مما يسهل حركة البراز في القولون.

ويسلط الدكتور راجان الضوء على أهمية تضمين الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الكيوي والمكسرات، في النظام الغذائي لتحسين صحة الأمعاء. كما ينصح بممارسة تقنيات التنفس لتحفيز الهضم بطريقة طبيعية وآمنة. إذا كنت تعاني من الإمساك المتكرر، فقد يكون اتباع هذه النصائح بداية لتحسين صحتك العامة وحماية أمعائك.