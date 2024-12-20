أصالة تعبر عن فرحتها بعد سقوط نظام الأسد وتوجه رسالة أمل وتهدي أغنية للشعب السوري

وطن – عبرت الفنانة السورية أصالة نصري عن مشاعرها بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث نشرت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً من أغنيتها الجديدة التي تحمل رسالة حب وأمل لبلدها سوريا. جاء ذلك بعد أيام من الأحداث التاريخية التي شهدتها البلاد، والتي أدت إلى تغيير جذري في المشهد السياسي.

مشاعر مختلطة

في تعليقها، عبرت أصالة عن مشاعر مختلطة من الفرح والخوف، حيث قالت: “خوف أولاً من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا“. وأشارت إلى أن الشعب السوري يشبه أهل الحارة الذين يجمعهم التسامح والمحبة، مؤكدة على ضرورة تجاوز الألم والبدء من جديد.

رسالة أمل

أصالة أكدت في رسالتها أن سوريا بحاجة إلى الحب والأمل، قائلة: “بدنا سوريا تلحق وتعمّر وتكمّل وتسبق، بدنا سوريا مافيها ظلم مافيها خوف“. كما دعت إلى ضرورة الاهتمام بالأطفال الذين عانوا من ويلات الحرب، مشددة على أهمية رعايتهم.

دعم الفنانين

لم تكن أصالة الوحيدة في التعبير عن مشاعرها، حيث انضم إليها عدد من الفنانين السوريين الذين عبروا عن فرحتهم بالتغيير. ومن بينهم الفنان عباس النوري الذي أكد على أهمية دعم هذه الانفراجة التاريخية.

وتعتبر كلمات أصالة بمثابة دعوة للتفاؤل والعمل من أجل بناء مستقبل أفضل لسوريا، حيث تبرز أهمية الوحدة والتسامح في هذه المرحلة الحساسة. ومع استمرار الأحداث، يبقى الأمل في قلوب السوريين بأن بلادهم ستعود إلى سابق عهدها.

أصالة نصري : حقيقة حفلاتها القادمة في سوريا

ومن ناحية ثانية تداولت بعض المواقع الإخبارية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا عن تنظيم حفل للفنانة السورية أصالة نصري في دمشق تحت عنوان “حفلة النصر“، المقرر إقامته في ساحة الأمويين. لكن، تبين أن هذه الأخبار غير صحيحة.

تفاصيل الحفل المزعوم

في الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات حول إقامة حفلة لأصالة نصري في دمشق، حيث زعم البعض أن الحفل سيقام في 20 كانون الأول 2024، برعاية رئاسة مجلس الوزراء السوري. لكن أنس نصري، شقيق الفنانة ومدير أعمالها، أكد أن البوستر المتداول مفبرك ولا يمت للواقع بصلة.

ردود الفعل

تفاعل العديد من محبي أصالة مع الخبر، حيث عبروا عن حماسهم لرؤية الفنانة في وطنها. ومع ذلك، جاء الرد من أنس نصري ليؤكد أن هذه الأخبار ليست صحيحة، مما أثار استياء بعض المعجبين الذين كانوا يأملون في حضور الحفل.

أصالة وهويتها البحرينية

على الرغم من الشائعات حول الحفل، تواصل أصالة نصري التأكيد على اعتزازها بهويتها البحرينية. في تصريحات سابقة، عبرت عن حبها للبحرين واعتزازها بجذورها هناك، مشيرة إلى أهمية عائلتها في حياتها.

دعم الثورة السورية

تعتبر أصالة نصري من الفنانات السوريات اللواتي دعمن الثورة السورية منذ بدايتها في عام 2011. وقد كلفها هذا الموقف الابتعاد عن وطنها لفترة طويلة، لكنها لم تتردد في التعبير عن حبها لوطنها واعتزازها بتراثها.

شقيق أصالة نصري يترشح للرئاسة في سوريا : خطوة غير تقليدية بعد أحداث مؤلمة

وفي تطور آخر أعلن أنس نصري، شقيق الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصري، عن ترشحه لرئاسة سوريا بطريقة غير تقليدية، مستجيبًا لطلب عائلته. جاء هذا الإعلان بعد سنوات من الأزمات التي شهدتها البلاد، حيث استخدم أنس أسلوبًا ساخرًا في طرح برنامجه الانتخابي، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

تفاصيل الترشح

وفي منشور له على حسابه الرسمي في فيسبوك، أعلن أنس نصري عن ترشحه قائلاً: “بناءً على طلب الجماهير العريضة (أمي ومرتي)، الله يخليلي ياهم، قالولي لازم اعمل شي. وبعد تفكير عميق دام (3 دقايق)، قررت أخد الخطوة المنتظرة“.

تحدث أنس عن الأزمات التي تعاني منها سوريا بطريقة ساخرة، حيث قال: “مرشحكم القادم لرئاسة الجمهورية العربية السورية: أنا. وعدي لكم بسيط: ما في أكتر من ساعتين كهرباء باليوم، لحتى نحافظ على أصالة الظلام السوري“.

ردود الفعل

وتفاعل المتابعون مع إعلان أنس بشكل لافت، حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض. بعض المتابعين أثنوا على أسلوبه الفكاهي، بينما اعتبر آخرون أن الوقت غير مناسب للهزار في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ذكريات مؤلمة

وأنس نصري، الذي حُرم من زيارة بلده بسبب مواقفه السياسية، استرجع ذكرياته الجميلة في سوريا، معبرًا عن ألمه لفراق وطنه. كتب: “في كل مرة كنت أنظر فيها إلى خريطة سوريا، كانت مشاعر الألم والحسرة تخنقني، لكنها لم تكن أقوى من الإيمان بأن يوم الحرية سيأتي“.

أصالة تطلق أغنية “ سوريا جنة ” احتفالاً بدعم وطنها

وأطلقت الفنانة السورية أصالة نصري أغنية جديدة بعنوان “سوريا جنة“، في خطوة تعكس دعمها لوطنها سوريا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. الأغنية، التي تم نشرها عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل رسالة قوية تدعو إلى التسامح والوحدة بين السوريين.

رسالة أصالة للسوريين

في منشور مؤثر عبر إنستغرام، عبرت أصالة عن مشاعرها تجاه وطنها، مشيرة إلى أهمية التسامح في بناء سوريا جديدة. قالت: “مشاعر مختلطة كلها قوية، خوف أولاً من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا.. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم ما في من هيك حارة“.

كلمات الأغنية

تتضمن الأغنية كلمات تعبر عن الفخر والانتماء، حيث تقول:

“ ارفع راسك فوق إنت سوري حر “

“ سوريا جنة والفرح سوري “

“ يا ياسمينا معانقة الجوري “

“ يا وطني الغالي بنحبك “

دعوة للتسامح والوحدة

أصالة، التي عُرفت بمواقفها المعارضة لنظام بشار الأسد، أكدت في أغنيتها على ضرورة تجاوز الأحقاد والعمل معًا من أجل بناء سوريا. وأضافت: “ما بدنا نكمل مشوار كله دم وكله قهر، لأننا بالآخر هون عنا أهل وحبايب“.