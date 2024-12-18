فضيحة جديدة.. فيديوهات تعذيب السوريين تُباع على الإنترنت المظلم

خالد السعديمنذ 11 ساعة
0 دقيقة واحدة
سجون الأسد
ضباط من عهد بشار الأسد باعوا فيديوهات تعذيب المعتقلين لمرضى نفسيين مقابل أموال

وطن – أثارت تسريبات عن بث وبيع فيديوهات تعذيب المعتقلين السوريين عبر الإنترنت المظلم “دارك ويب” ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. تشير التقارير إلى أن ضباطاً في عهد نظام بشار الأسد تورطوا في بث مشاهد تعذيب وحشية، خصوصًا من سجن صيدنايا سيئ السمعة، وذلك مقابل مبالغ مالية يدفعها مرضى نفسيون يشاهدون هذه المشاهد المروعة.

وثائق نشرها ناشطون سوريون كشفت عن تركيب كاميرات خاصة في السجون بهدف تسجيل هذه الجرائم وبثها عبر الإنترنت المظلم. وقد أثارت هذه الأنباء غضبًا شعبيًا واسعًا، خاصة بعد سقوط النظام الذي وثقت جرائمه الفظيعة بحق السوريين.

سجن صيدنايا الذي يُعرف بـ”المسلخ البشري” عاد ليتصدر الحديث مؤخرًا بعد الكشف عن فظائع تعرض لها آلاف المعتقلين فيه. وتُظهر الوثائق أن هذه الممارسات قد تكون جزءًا من جرائم أوسع ارتكبها النظام خلال سنوات حكمه القمعي.

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خالد السعديمنذ 11 ساعة
0 دقيقة واحدة

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