تيسير فهمي تصاب بمتحور كورونا وتصفه بالشرس.. هذا ما تريد أن تعرفه عن المتحور

وطن – أعلنت الفنانة المصرية تيسير فهمي، البالغة من العمر 69 عامًا، عن إصابتها بمتحور كورونا الجديد “XEC”، واصفةً إياه بـ”الشرس”. وعبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، كتبت: “المتحور شرس”، مضيفةً في التعليقات: “مش ممكن يكون دور برد بالشراسة دي”. تلقت تيسير العديد من التعليقات من جمهورها، متمنين لها الشفاء العاجل.

وطمأنت شقيقة تيسير فهمي الجمهور على حالتها الصحية، مؤكدةً أنها في تحسن مستمر.

معلومات عن متحور “XEC”:

تم اكتشاف متحور “XEC” لأول مرة في ألمانيا في يونيو 2024. يُعتبر هذا المتحور ناتجًا عن إعادة تركيب جيني بين متغيرات فرعية من أوميكرون، مما يجعله أكثر قدرة على الانتشار.

أعراض متحور “XEC”:

تشمل الأعراض الشائعة لهذا المتحور:

السعال المتكرر

الحمى

صعوبة في التنفس

الإرهاق

فقدان حاسة الشم

آلام عضلية

احتقان الأنف

الصداع

سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

الإسهال

تتشابه هذه الأعراض مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التمييز بينها دون إجراء فحوصات مخبرية.

طرق الوقاية من متحور “XEC”:

تلقي اللقاحات والجرعات المعززة : تظل اللقاحات الوسيلة الأكثر فعالية في الوقاية من الأعراض الشديدة والاستشفاء.

: تظل اللقاحات الوسيلة الأكثر فعالية في الوقاية من الأعراض الشديدة والاستشفاء. ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة : خاصةً في الأماكن المغلقة أو ضعيفة التهوية.

: خاصةً في الأماكن المغلقة أو ضعيفة التهوية. غسل اليدين بانتظام : باستخدام الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

: باستخدام الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. تجنب التجمعات الكبيرة : والالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

: والالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان. التهوية الجيدة : الحرص على تهوية الأماكن المغلقة لتقليل تركيز الفيروس في الهواء.

: الحرص على تهوية الأماكن المغلقة لتقليل تركيز الفيروس في الهواء. مراقبة الأعراض: في حال ظهور أي أعراض مشابهة، يُنصح بالعزل الذاتي والتواصل مع الجهات الصحية المختصة.

يُنصح دائمًا بالاطلاع على التحديثات الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية واتباع الإرشادات الموصى بها للحد من انتشار الفيروس ومتحوراته.