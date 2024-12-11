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عُثر على اللواء علي محمود نائب ماهر الأسد وقائد الفرقة الرابعة مقتولًا في مكتبه بريف دمشق

مقتل اللواء علي محمود.. نهاية غامضة لصندوق ماهر الأسد الأسود

باسل سيد

وطن – وسط ظروف غامضة، عُثر على اللواء علي محمود، نائب ماهر الأسد وقائد الفرقة الرابعة، مقتولًا في مكتبه بـ”استراحة الصبورة” بريف دمشق، بعد سقوط نظام الأسد وهروب بشار إلى روسيا.

يُعرف اللواء علي محمود بـ”الصندوق الأسود” لماهر الأسد، إذ كان مشرفًا على ملف الأسلحة الكيميائية وعمليات الفرقة الرابعة المروعة التي لقبت بـ”فرقة الموت”.

التكهنات تحيط بوفاته، بين رواية تصفيته من قبل ماهر الأسد لإخفاء أسراره، وبين احتمال انتحاره قبل وصول المعارضة.

مقتل اللواء، الذي كان أحد أعمدة النظام، يفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات حول صراعات السلطة الداخلية في اللحظات الأخيرة للنظام.

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