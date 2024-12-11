وطن – برز اسم محمد البشير، السياسي والمهندس السوري، كأول رئيس للحكومة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

البشير، ابن إدلب البالغ من العمر 44 عامًا، يحمل شهادات في الشريعة والقانون والتخطيط الإداري، وسبق أن شغل مناصب بارزة في حكومة الإنقاذ بإدلب.

عُرف بمواقفه المعارضة لجرائم النظام ودعمه لقضايا الأمة، مثل غزة. بعد تكليفه من زعيم المعارضة أحمد الشرع، يُرتقب أن يقود البشير مرحلة انتقالية تهدف إلى استقرار سوريا وإعادة بنائها.

يركز البشير على الشباب والكفاءات كركيزة للتنمية، فهل ينجح في قيادة البلاد إلى مستقبل أفضل؟

🔴ما لا تعرفه عن #محمد_البشير “المهندس” الذي يراهن عليه السوريون..

فهل ينجح الرجل الذي اختاره #احمد_الشرع لقيادة حكومة جديدة في الخروج بـ #سوريا من عنق الزجاجة؟👇 pic.twitter.com/d5I7Rl97GP — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 10, 2024