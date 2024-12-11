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برز اسم محمد البشير السياسي والمهندس السوري كأول رئيس للحكومة الانتقالية في سوريا

محمد البشير.. المهندس الذي يراهن عليه السوريون

سالم حنفي

وطن – برز اسم محمد البشير، السياسي والمهندس السوري، كأول رئيس للحكومة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

البشير، ابن إدلب البالغ من العمر 44 عامًا، يحمل شهادات في الشريعة والقانون والتخطيط الإداري، وسبق أن شغل مناصب بارزة في حكومة الإنقاذ بإدلب.

عُرف بمواقفه المعارضة لجرائم النظام ودعمه لقضايا الأمة، مثل غزة. بعد تكليفه من زعيم المعارضة أحمد الشرع، يُرتقب أن يقود البشير مرحلة انتقالية تهدف إلى استقرار سوريا وإعادة بنائها.

يركز البشير على الشباب والكفاءات كركيزة للتنمية، فهل ينجح في قيادة البلاد إلى مستقبل أفضل؟

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