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أسقط البرلمان قرار الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بفرض الأحكام العرفية وتعليق النشاط السياسي

ثورة في كوريا الجنوبية.. “الشعب يريد إسقاط النظام”

سالم حنفي

وطن – تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة بعدما أسقط البرلمان قرار الرئيس يون سوك يول بفرض الأحكام العرفية وتعليق النشاط السياسي.

جاءت هذه الخطوة بعد تصويت 190 نائباً، بينهم أعضاء من حزب الرئيس، لرفض قراراته، ما دفع يون إلى التراجع.

ومع استمرار الاحتجاجات والإضرابات العمالية في سيول، يتصاعد الضغط على الرئيس للاستقالة أو مواجهة العزل.

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