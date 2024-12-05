ثورة في كوريا الجنوبية.. “الشعب يريد إسقاط النظام”

وطن – تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة بعدما أسقط البرلمان قرار الرئيس يون سوك يول بفرض الأحكام العرفية وتعليق النشاط السياسي.

جاءت هذه الخطوة بعد تصويت 190 نائباً، بينهم أعضاء من حزب الرئيس، لرفض قراراته، ما دفع يون إلى التراجع.

ومع استمرار الاحتجاجات والإضرابات العمالية في سيول، يتصاعد الضغط على الرئيس للاستقالة أو مواجهة العزل.

🔴 محاولة انقـ ـ ـلاب فاشلة.. الرئيس الكوري الجنوبي يتلقّى صفعة قوية من البرلمان ليسحب قراره بتعليق النشاط الحزبي وفرض #الأحكام_العرفية في انتظار استقالته أو عزله.. في أكبر أزمة سياسية تهزّ الدولة الغربية 👇#كوريا_الجنوبيه pic.twitter.com/GznssMFgIm — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 4, 2024