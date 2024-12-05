آثار غزة تُمحى.. ماذا دمرت إسرائيل ولا يُقدر بثمن؟

وطن – دمرت الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي لا تُقدَّر قيمتها بثمن، من بينها المسجد العمري الكبير وكنيسة القديس برفيريوس ومواقع تاريخية تعود للعصور الفينيقية والرومانية.

هذه الأعمال الإجرامية تهدف لطمس الهوية الفلسطينية وتدمير إرثها الثقافي ضمن خطة ممنهجة لإبادة التاريخ وترسيخ الاحتلال.

🔴 جرائم حـ ـ ـرب وحشية وإبـ ـ ـادة جماعية ارتكبتها #إسرائيل في قطاع #غزة خلفت قائمة لا تنتهي من الشهــ*ـداء والجرحى والمفقودين.. كلفة الحـ ـ ـرب تضم قائمة لا تقدَّر بثمن..

فما التفاصيل؟ 👇 pic.twitter.com/vXOCw1lcC0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 4, 2024