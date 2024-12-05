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دمرت إسرائيل أكثر من 200 موقع أثري وتراثي في غزة

آثار غزة تُمحى.. ماذا دمرت إسرائيل ولا يُقدر بثمن؟

سالم حنفي

وطن – دمرت الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي لا تُقدَّر قيمتها بثمن، من بينها المسجد العمري الكبير وكنيسة القديس برفيريوس ومواقع تاريخية تعود للعصور الفينيقية والرومانية.

هذه الأعمال الإجرامية تهدف لطمس الهوية الفلسطينية وتدمير إرثها الثقافي ضمن خطة ممنهجة لإبادة التاريخ وترسيخ الاحتلال.

 

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