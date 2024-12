كيف ردّت تايلور سويفت على اختيار بيونسيه كأعظم نجمة بوب في القرن الحادي والعشرين

وطن – أفادت مصادر مقربة لموقع Page Six أن النجمة تايلور سويفت “سعيدة للغاية” بحصول بيونسيه على لقب أعظم نجمة بوب في القرن الحادي والعشرين من قبل مجلة Billboard.

وأضاف المصدر: “ستدعم تايلور دائمًا الفنانات القويات، وتعتقد أن بيونسيه تستحق هذا التكريم“.

وتدرك صاحبة أغنية “كارما” أن معجبيها يشعرون بالاستياء لأنها لم تحصل على المرتبة الأولى واحتلت المركز الثاني، لكنها لا تشعر بأي حزن حيال ذلك، وفقًا للمصدر.

وأشار المصدر: “تايلور تُقدّر كل الدعم الذي تلقته من المعجبين، لكنها تعلم أن بيونسيه أسطورة في صناعة الموسيقى، وتشعر بالفخر لاحتلالها المركز الثاني بجوارها“.

وأضاف: “تايلور فخورة بما أنجزته بغض النظر عن المرتبة التي تحتلها“.

تواصل موقع Page Six مع ممثل النجمة العالمية، ولم يرد على طلب التعليق حتى الآن.

وكشفت مجلة Billboard الأسبوع الماضي أن فريقها صنّف تايلور سويفت، 34 عامًا، كأعظم نجمة بوب ثانية في القرن الحادي والعشرين. وحصلت بيونسيه، 43 عامًا، على المركز الأول يوم الثلاثاء.

وأوضحت المجلة قرارها بالقول: “بينما تعد تايلور سويفت أكبر نجمة بوب في القرن من حيث الأرقام، تتصدر بيونسيه القائمة التحريرية التي اختارها فريقنا بناءً على 25 عامًا كاملة من التأثير والتطور“.

ولدى سويفت وبيونسيه تاريخ طويل من الدعم المتبادل، لذا ليس من المستغرب عدم وجود أي مشاعر سلبية من جانب تايلور.

وبدأت قصة دعمهما المتبادل في عام 2009 عندما قاطع كاني ويست خطاب قبول تايلور سويفت لجائزة أفضل فيديو نسائي عن أغنيتها “You Belong with Me” في حفل جوائز MTV للفيديو الموسيقي. بعد ذلك، دعت بيونسيه تايلور للانضمام إليها على المسرح للسماح لها بإكمال خطابها.

منذ ذلك الحين، استمرت الفنانتان في إظهار الدعم لبعضهما البعض في المناسبات والاحتفالات المختلفة.