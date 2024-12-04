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تايلور سويفت سعيدة حقًا تم اختيار بيونسيه كأعظم نجمة بوب في القرن الحادي والعشرين من قبل مجلة بيلبورد، حسب ما علمه موقع Page Six.

كيف ردّت تايلور سويفت على اختيار بيونسيه كأعظم نجمة بوب في القرن الحادي والعشرين

رفيف عبدالله

وطن – أفادت مصادر مقربة لموقع Page Six أن النجمة تايلور سويفتسعيدة للغايةبحصول بيونسيه على لقب أعظم نجمة بوب في القرن الحادي والعشرين من قبل مجلة Billboard.

وأضاف المصدر: “ستدعم تايلور دائمًا الفنانات القويات، وتعتقد أن بيونسيه تستحق هذا التكريم“.

حضرت بيونسيه العرض الأول لألبوم Taylor Swift- The Eras Tour في أكتوبر 2023.
حضرت بيونسيه العرض الأول لألبوم Taylor Swift- The Eras Tour في أكتوبر 2023.

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وتدرك صاحبة أغنيةكارماأن معجبيها يشعرون بالاستياء لأنها لم تحصل على المرتبة الأولى واحتلت المركز الثاني، لكنها لا تشعر بأي حزن حيال ذلك، وفقًا للمصدر.

دعمت سويفت بيونسيه في نوفمبر 2023 في العرض الأول لفيلم RENAISSANCE- A Film By Beyoncé في لندن.
دعمت سويفت بيونسيه في نوفمبر 2023 في العرض الأول لفيلم RENAISSANCE- A Film By Beyoncé في لندن.

وأشار المصدر: “تايلور تُقدّر كل الدعم الذي تلقته من المعجبين، لكنها تعلم أن بيونسيه أسطورة في صناعة الموسيقى، وتشعر بالفخر لاحتلالها المركز الثاني بجوارها“.

كانت سويفت وبيونسيه داعمتين لبعضهما البعض علنًا لمدة 15 عامًا.
كانت سويفت وبيونسيه داعمتين لبعضهما البعض علنًا لمدة 15 عامًا.

وأضاف: “تايلور فخورة بما أنجزته بغض النظر عن المرتبة التي تحتلها“.

تواصل موقع Page Six مع ممثل النجمة العالمية، ولم يرد على طلب التعليق حتى الآن.

لم تتعرض المغنية الحائزة على جائزة جرامي 14 مرة لأي أذى، فقد وصلت إلى المركز الثاني، وفقًا لما ذكره مصدر لموقع Page Six.
لم تتعرض المغنية الحائزة على جائزة جرامي 14 مرة لأي أذى، فقد وصلت إلى المركز الثاني، وفقًا لما ذكره مصدر لموقع Page Six.

وكشفت مجلة Billboard الأسبوع الماضي أن فريقها صنّف تايلور سويفت، 34 عامًا، كأعظم نجمة بوب ثانية في القرن الحادي والعشرين. وحصلت بيونسيه، 43 عامًا، على المركز الأول يوم الثلاثاء.

وأوضحت المجلة قرارها بالقول: “بينما تعد تايلور سويفت أكبر نجمة بوب في القرن من حيث الأرقام، تتصدر بيونسيه القائمة التحريرية التي اختارها فريقنا بناءً على 25 عامًا كاملة من التأثير والتطور“.

وعندما فازت مغنية هالو بجائزة أخرى في وقت لاحق من المساء، دعت سويفت إلى المسرح لإكمال خطابها.
وعندما فازت مغنية هالو بجائزة أخرى في وقت لاحق من المساء، دعت سويفت إلى المسرح لإكمال خطابها.

ولدى سويفت وبيونسيه تاريخ طويل من الدعم المتبادل، لذا ليس من المستغرب عدم وجود أي مشاعر سلبية من جانب تايلور.

وبدأت قصة دعمهما المتبادل في عام 2009 عندما قاطع كاني ويست خطاب قبول تايلور سويفت لجائزة أفضل فيديو نسائي عن أغنيتهاYou Belong with Meفي حفل جوائز MTV للفيديو الموسيقي. بعد ذلك، دعت بيونسيه تايلور للانضمام إليها على المسرح للسماح لها بإكمال خطابها.

يوضح مصدرنا المطلع أن سويفت تعرف أن بيونسيه أسطورة وتتشرف بالحصول على المركز الثاني بجوارها.
يوضح مصدرنا المطلع أن سويفت تعرف أن بيونسيه أسطورة وتتشرف بالحصول على المركز الثاني بجوارها.

منذ ذلك الحين، استمرت الفنانتان في إظهار الدعم لبعضهما البعض في المناسبات والاحتفالات المختلفة.

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