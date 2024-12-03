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سرايا أولياء الدم تفاجئ إسرائيل.. هجوم نوعي يكشف تطورًا كبيرًا في قدرات المقاومة

وطن

وطن – أعلنت جماعة “سرايا أولياء الدم” العراقية عن تنفيذ عملية نوعية جديدة استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية باستخدام طائرة مسيرة من طراز “شاهد-101”.

أطلقت الجماعة الطائرة من زورق بخاري صغير في تطور تكتيكي لافت، ما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط التحليلية.

وثّق معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى العملية باعتبارها خطوة متقدمة تُظهر تطور أساليب الجماعات العراقية.

وأشارت الصور المنشورة إلى استخدام مسيرة رباعية المراوح لتوثيق الإطلاق، بينما رُجّحت احتمالات التصوير في العراق أو بتعاون مع الحوثيين في البحر الأحمر.

رغم الإعلان عن العملية في 19 نوفمبر، كشفت التفاصيل أن الإطلاق تم قبل ذلك بيومين، ما يعكس منهجية مدروسة لنشر المعلومات من قبل الجماعة.

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