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جحيم آخر يعيشه الفلسطينيون في السجون.. أرقام صادمة وانتهاكات مروعة

سالم حنفي

وطن – يكشف تقرير جديد عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

مع استمرار التصعيد في غزة، تجاوزت حالات الاعتقال 11 ألفًا، بينهم نساء وأطفال وصحفيون.

يشير التقرير إلى استشهاد 45 أسيرًا بسبب المعاملة الوحشية. هذه الممارسات تثير القلق الدولي بشأن احترام حقوق الإنسان داخل سجون الاحتلال.

🔴الكشف عن انتـ ـ ـهاكات مروعة تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المعتقلين وسط ارتكاب أبشع صنوف التـ ـعـ ـذيب وأرقام مؤسفة توثق حجم المعاناة.. ما التفاصيل؟👇 pic.twitter.com/sfOExWhqzC

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