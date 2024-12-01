“فرسان الأقصى”.. لعبة مثيرة للجدل.. فما قصتها؟

وطن – تنتشر لعبة “فرسان الأقصى” عالميًا وتثير جدلًا واسعًا لتصويرها عملية طوفان الأقصى، مع التركيز على هجمات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

اللعبة التي طورها البرازيلي من أصل فلسطيني نضال نجم، لاقت حظرًا في دول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا بدعوى أنها “تشجع الإرهاب”.

رغم ذلك، اللعبة لا تزال متاحة في الولايات المتحدة وتشهد رواجًا كبيرًا. مطورها يعتبر الحظر سياسيًا وينتقد ازدواجية المعايير مقارنة بألعاب إسرائيلية تحاكي الاستيطان.