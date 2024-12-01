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اتحاد أكسفورد يصوت: إسرائيل دولة فصل عنصري وإبادة جماعية

خالد السعدي

وطن – صوت اتحاد طلاب جامعة أكسفورد البريطانية بأغلبية ساحقة لوصف إسرائيل كدولة فصل عنصري مسؤولة عن الإبادة الجماعية، ما أثار جدلاً كبيرًا.

القرار لقي دعم شخصيات بارزة كالشاعر الفلسطيني محمد الكرد والناشط ميكو بيليد، بينما عارضه الإعلامي البريطاني جوناثان ساكيردوتي والجاسوس السابق مصعب حسن يوسف.

الجلسة شهدت نقاشات حادة واتهامات متبادلة، في سقطة كبيرة لرواية الاحتلال الإسرائيلي.

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