أمل بايدن ما زال قائما.. هل تطبع الرياض قبل رحيله؟

وطن – وسط تصاعد الحديث عن اتفاق لإنهاء الحرب في غزة ووقف إطلاق النار في لبنان، يتطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحقيق إنجاز أخير في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض.

يسعى بايدن لتأمين اتفاق تطبيع تاريخي بين السعودية وإسرائيل، رغم الفتور في علاقاته مع ابن سلمان ونتنياهو.

الرئيس الثمانيني يراهن على دور عربي لتقريب وجهات النظر، بهدف توسيع دائرة “اتفاق أبراهام”.

🔴وسط حديث عن اتّفاق لإنهاء الحرب في غزّة.. بعد وقف إطلاق النّار في لبنان..

⬅️هل تتطبّع المملكة العربية #السعوديّة قبل نهاية عهد جو #بايدن؟؟ pic.twitter.com/IDWaUGMDoG — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 29, 2024