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تركي الفيصل.. الأمير المتصهين صديق ليفني

باسل سيد

وطن – الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، يتصدر الجدل بتصريحاته المعادية لحماس والمقاومة الفلسطينية.

عُرف بعلاقاته القوية مع شخصيات إسرائيلية مثل تسيبي ليفني، ودعمه للتطبيع مع الاحتلال.

وصف “طوفان الأقصى” بالعمل الوحشي، متهماً حماس بإشعال الحروب وتجريد السعودية من فرص حل القضية الفلسطينية.

تورط الفيصل في تحركات سرية لدعم سياسات التطبيع بأوامر من محمد بن سلمان يثير تساؤلات حول دور المملكة في المنطقة.

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