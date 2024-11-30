بحث
الرئيسيةأرشيف - الهدهد

“إعصار الملح”.. أسوأ عملية اختراق في تاريخ أمريكا

خالد السعدي

وطن – عملية قرصنة صينية، وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، تخترق شبكات الهاتف الأمريكية وتثير ذعرًا واسعًا.

“إعصار الملح” منح القراصنة قدرة غير مسبوقة على التنصت على المكالمات والرسائل، مستهدفًا شخصيات بارزة كترامب وموظفي حملة هاريس.

العملية فضحت الثغرات الأمنية في أنظمة الاتصال القديمة ووضعت الأمن القومي الأمريكي على المحك.

🔴حالة من الارتباك والفوضى تضرب شوارع #واشنطن، والإدارة الأمريكية مقلوبة رأساً على عقب بعد تعرضها لعملية اختـ ـ ـراق واسعة
أطلق عليها اسم “إعصار الملح”، وخبراء وصفوا العملية بأنها أكبر وأسوأ عملية اخـ ـ ـتراق في تاريخ #أمريكا👇 pic.twitter.com/93LPMBaKE1

  • اقرأ أيضا:
تقرير يكشف..كيف تتجسس الصين على الولايات المتحدة؟

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث

حمل تطبيق وطن

عن وطن

وطن صحيفة مستقلة تصدر عن Watan News LLC في ولاية كالفورنيا الأمريكية منذ عام 1991

Copyright © Watan News LLC