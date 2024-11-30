“إعصار الملح”.. أسوأ عملية اختراق في تاريخ أمريكا

وطن – عملية قرصنة صينية، وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، تخترق شبكات الهاتف الأمريكية وتثير ذعرًا واسعًا.

“إعصار الملح” منح القراصنة قدرة غير مسبوقة على التنصت على المكالمات والرسائل، مستهدفًا شخصيات بارزة كترامب وموظفي حملة هاريس.

العملية فضحت الثغرات الأمنية في أنظمة الاتصال القديمة ووضعت الأمن القومي الأمريكي على المحك.

🔴حالة من الارتباك والفوضى تضرب شوارع #واشنطن، والإدارة الأمريكية مقلوبة رأساً على عقب بعد تعرضها لعملية اختـ ـ ـراق واسعة

أطلق عليها اسم “إعصار الملح”، وخبراء وصفوا العملية بأنها أكبر وأسوأ عملية اخـ ـ ـتراق في تاريخ #أمريكا👇 pic.twitter.com/93LPMBaKE1

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 28, 2024