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هل هي الإمارات؟ دولة في الشرق الأوسط تزود الاحتلال بالذخيرة

باسل سيد

وطن – كشف المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت عن تعاون عسكري سري بين جيش الاحتلال ودولة شرق أوسطية، لم يسمها، أرسلت 5 آلاف قطعة ذخيرة بشرط نقلها بطرق برية لتجنب كشف الأمر.

الشكوك تحوم حول الإمارات، المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل، ودورها المتزايد في دعم الاحتلال عسكريًا ومخابراتيًا.

تسريب هذه الفضيحة يفضح دور بعض الدول العربية في تسليح جيش الاحتلال، ما يزيد الانتقادات الموجهة إليها بسبب خيانتها للقضية الفلسطينية وتورطها في قمع المقاومة.

 

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