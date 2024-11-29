خمس طرق لتجنب التعرض للخداع في الجمعة السوداء

مع اقتراب الجمعة السوداء، قد يكون من السهل الانجراف في حمى التسوق وينتهي بك الأمر بإنفاق مبالغ طائلة بدلاً من الحصول على صفقة رابحة. حذرت منظمة Which? لحماية المستهلك من أن الغالبية العظمى من عروض الجمعة السوداء تكون أرخص أو بنفس السعر في أوقات أخرى من العام.

فيما يلي خمس نصائح من خبراء لمساعدتك على التسوق بحكمة وتجنب الخداع في الجمعة السوداء.

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1. ضع قائمة والتزم بها

تقول سارة جونسون، مديرة شركة استشارات البضائع Flourish Retail: “إنها صفقة فقط إذا كان الأمر يتعلق بشيء كنت تريده أو تحتاج إليه حقًا قبل رؤية الخصم“.

نصيحة : قم بإعداد قائمة بالأشياء التي تحتاجها وميزانية محددة والتزم بها لتجنب الشراء العشوائي .

قم بإعداد قائمة بالأشياء التي تحتاجها وميزانية محددة والتزم بها لتجنب الشراء العشوائي “ اجعل الصفقات تعمل لصالحك من خلال استخدام الجمعة السوداء لتوفير المال على المنتجات التي خططت لشرائها بالفعل .”

2. قارن الأسعار التاريخية

يقول هاري روز، محرر مجلة Which?: “عند التفكير في إجراء عملية شراء، من المفيد مقارنة الأسعار لدى العديد من تجار التجزئة“.

نصيحة : استخدم المواقع الإلكترونية التي تسمح لك بالتحقق من سجل أسعار المنتج خلال الأشهر الـ 12 السابقة .

استخدم المواقع الإلكترونية التي تسمح لك بالتحقق من سجل أسعار المنتج خلال الأشهر الـ السابقة “ بهذه الطريقة ستعرف الصفقة الجيدة عندما تراها .”

بحسب تحقيق أجرته Which? على 227 منتجًا في ثمانية من أكبر تجار التجزئة في المملكة المتحدة، تبين أن 9 من كل 10 صفقات كانت بنفس السعر أو أرخص في أوقات أخرى من العام.

3. ابحث عن المنتجات المستعملة

تقول فيفيان تانغ، المؤثرة في مجال الملابس القديمة، إنك قد تجد ما تبحث عنه بسعر أرخص على منصات بيع السلع المستعملة.

نصيحة : ابحث عن المنتجات على منصات إعادة البيع؛ قد تجد عناصر جديدة أو بحالة ممتازة بسعر أقل .

ابحث عن المنتجات على منصات إعادة البيع؛ قد تجد عناصر جديدة أو بحالة ممتازة بسعر أقل “ أصبح خيار تحديد حالة المنتج في القوائم إلزاميًا الآن، مما يسهل عملية البحث عن السلع الأحدث .”

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Retail Economics لصالح منصة Vinted، فإن حوالي 63% من الناس يشعرون بالارتياح لتلقي هدايا عيد الميلاد المستعملة، بينما شعر 26% آخرون بالحياد تجاه الفكرة.

4. احذر من الديون

نصيحة : تجنب استخدام بطاقات الائتمان أو السحب على المكشوف لتمويل مشترياتك إذا لم تكن قادرًا على سداد الديون في الوقت المحدد .

تجنب استخدام بطاقات الائتمان أو السحب على المكشوف لتمويل مشترياتك إذا لم تكن قادرًا على سداد الديون في الوقت المحدد إن استخدام بطاقة ائتمان بدون سداد الرصيد قد يؤدي إلى دفع فوائد تفوق قيمة التوفير من الصفقات .

يقول الخبراء الماليون إن سداد بطاقة الائتمان على الفور، ربما من المدخرات، قبل استحقاق أي فائدة، هو الخيار الأكثر أمانًا.

5. تحقق من عمليات الاحتيال

تستغل الجهات الإجرامية حمى التسوق في الجمعة السوداء لمحاولة سرقة المتسوقين عبر الإنترنت.

نصيحة : احذر من المواقع المزيفة وتحقق من عنوان الويب قبل إدخال أي معلومات مالية أو شخصية .

احذر من المواقع المزيفة وتحقق من عنوان الويب قبل إدخال أي معلومات مالية أو شخصية يقول ليز زيغلر، مدير مكافحة الاحتيال في بنك Lloyds: “ عند التسوق عبر الإنترنت، فإن أفضل طريقة للبقاء آمنًا هي الشراء من بائع تجزئة موثوق به، والدفع دائمًا بالبطاقة للحصول على أكبر قدر من الحماية .”

تؤكد منظمة Which? على ضرورة الحذر من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، لأنها غالبًا ما تكون كذلك.

من خلال اتباع هذه النصائح الخمس، يمكنك الاستمتاع بتجربة تسوق آمنة ومثمرة في الجمعة السوداء دون التعرض للخداع أو الإنفاق الزائد.