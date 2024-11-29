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“ابن زايد” يقدم تبرعات سخية لمنظمة “حباد” بعد مقتل حاخامها

سالم حنفي

وطن – أعلنت مصادر إعلامية عن تبرع إماراتي بقيمة خمسة ملايين دولار لصالح منظمة “حباد” اليهودية المتطرفة، بعد مقتل الحاخام زفي كوغان في أبوظبي.

الحاخام كوغان، الذي لعب دورًا بارزًا في تعزيز النشاط اليهودي بالإمارات، كان أحد مبعوثي المنظمة التي ترفض حقوق الفلسطينيين وتدعو إلى إعادة الاستيطان في غزة.

تضمنت التبرعات تمويل إنشاء مركز يهودي جديد يُسمى “بيت زفي”، في محاولة إماراتية لتحسين صورتها كوجهة آمنة للمجتمع اليهودي.

تأتي هذه الخطوة وسط انتقادات بشأن التعاون الإماراتي مع منظمات صهيونية.

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