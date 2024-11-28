ما هي عمليات التجميل التي أجرتها ليندسي لوهان؟ خبراء جراحة التجميل يكشفون سر تحول النجمة

وطن – تألقت ليندسي لوهان في أحدث ظهور لها خلال جولتها الصحفية للترويج لفيلمها الكوميدي الرومانسي الجديد على نتفليكس بعنوان “سرنا الصغير“. لكن ليس فقط إطلالاتها المذهلة هي التي لفتت انتباه الجمهور، بل أيضًا التغييرات الملحوظة في مظهرها.

النجمة البالغة من العمر 38 عامًا، والتي شهدت مسيرتها المهنية العديد من الصعود والهبوط على مر السنين، تبدو وكأنها خضعت لتحول داخلي وخارجي. وعلى الرغم من أن لوهان تدعي أنها تحارب علامات التقدم في السن من خلال روتين بسيط للعناية بالبشرة، إلا أن بعض خبراء جراحة التجميل يعتقدون أن هناك أكثر من ذلك.

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استعانت Page Six بعدد من خبراء جراحة التجميل—لم يعالج أي منهم نجمة فيلم “Mean Girls“—للحصول على آرائهم حول التوهج المذهل الذي تتمتع به لوهان حاليًا.

آراء خبراء جراحة التجميل

تشير باميلا إلى أن لوهان ربما خضعت لمجموعة من الإجراءات التجميلية، بما في ذلك:

البوتوكس

رفع الحاجب

حشوات الشفاه والخدود

رأب الجفن العلوي

شد الوجه بالمنظار

شفط الدهون تحت الذقن

تقول وينبرغر: “يمكن تحقيق بعض النتائج باستخدام خبراء حقن ماهرين، ولكن بالنسبة للتحولات الكبيرة، تبدو هذه التحسينات الجراحية محتملة“.

وتضيف: “السر هنا هو التوازن؛ حيث يعمل الجراحون وخبراء الحقن معًا للحصول على مظهر ‘طبيعي ولكن أفضل‘“.

الدكتور رامتين كاسير – جراح تجميل مشهور

يتفق الدكتور كاسير مع وينبرغر في أن لوهان ربما خضعت لعمليات جراحية، مشيرًا إلى:

جراحة تجميل الجفون العلوية والسفلية

شد الوجه والرقبة العميق

ومع ذلك، لا يعتقد كاسير أن لوهان أجرت أي عملية تجميل للأنف. ويشير إلى أنها ربما عكست بعض الإجراءات السابقة التي لم تكن راضية عنها.

يقول كاسير: “أعتقد أنها تخلصت من كل ما كانت تعاني منه من قبل“، مضيفًا أن فقدان الوزن كان أيضًا عاملًا مساهمًا في تغيير مظهرها.

الدكتور آري هوسشاندر – مركز KH لجراحة التجميل في نيويورك

يعتقد الدكتور هوسشاندر أن السبب الرئيسي لتغير مظهر لوهان هو فقدان الوزن. ويقول: “لم تخضع لأي نوع من عمليات شد الوجه. أعتقد أنها فقدت القليل من الوزن فقط“.

أسرار التوهج والشباب

تشير باميلا وينبرغر إلى أن المعجبين الذين يتطلعون إلى تحقيق مظهر شبابي مثل لوهان يجب أن يتبعوا “الثالوث المقدس” للتوهج:

تناول الطعام الصحي الفيتامينات الببتيدات و NAD

تقول وينبرغر: “ابدأ بأسلوب حياة صحي. نعم، قد يكون مملًا، لكنه ضروري“.

كما يشير الخبراء إلى أن بشرة لوهان تبدو أكثر نعومة، وهو ما قد يكون نتيجة لإجراءات مثل:

تجديد البشرة بالليزر

التقشير الكيميائي

الوخز بالإبر الدقيقة

يقول الدكتور هوسشاندر: “على الأكثر، قامت ببعض جلسات الليزر لتحسين لون وملمس بشرتها—ربما لمسة من الحشو ولكن بالتأكيد ليس كثيرًا“.

التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي

تكهن العديد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت لوهان قد خضعت لعمليات تجميلية. وعلى الرغم من أن معظم الخبراء لا يعتقدون أنها أجرت عملية شد الوجه، إلا أن الدكتور صامويل لين يوضح أن التشريح الفردي أهم من العمر عندما يتعلق الأمر بمثل هذه العمليات.

يقول الدكتور لين: “لا يوجد عمر محدد للإجراء، حيث يعتمد على التشريح الفردي والجينات“.

ويضيف: “في نهاية المطاف، تشريحك هو الاعتبار الرئيسي، وليس عمرك“.

ردود فعل ليندسي لوهان

لم تكشف ليندسي لوهان بشكل صريح عما إذا كانت قد خضعت لأي إجراءات تجميلية. وترجع تقدمها في السن إلى روتين بسيط للعناية بالبشرة.

بغض النظر عن الإجراءات التي قد تكون لوهان قد خضعت لها، يتفق الخبراء على أن مظهرها الحالي يُظهر توهجًا وشبابًا لافتين. ويشيرون إلى أهمية التوازن بين الإجراءات التجميلية واتباع نمط حياة صحي.