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“شطب قيادات الإخوان من قوائم الإرهاب”.. رسالة إلى أبوظبي والرياض؟

وطن

وطن – أثار قرار النيابة العامة المصرية بشطب 716 شخصًا، بينهم قيادات إخوانية مثل وجدي غنيم والوزير الأسبق يحيى حامد، من قوائم الإرهاب جدلًا واسعًا.

انقسمت الآراء بين من يرى القرار بادرة إيجابية نحو تحسين أوضاع الحريات وحقوق الإنسان، ومن يعتقد أنه مناورة سياسية أو رسالة موجهة لدول داعمة مثل السعودية والإمارات.

جاء ذلك وسط استياء علني من شخصيات إعلامية قريبة من النظام، مما يعكس أبعادًا سياسية معقدة للقرار.

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