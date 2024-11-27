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محمد سعود.. صهيوني الهوى في قلب السعودية واختفاء يثير الجدل

By Published On: 27 نوفمبر، 2024

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وطن – اشتهر محمد سعود، الناشط السعودي المثير للجدل، بتوجهاته الصهيونية ودعمه العلني للاحتلال الإسرائيلي.

استقبل الصهاينة في منزله بالرياض، زار الأراضي المحتلة، وأجرى اتصالًا مع نتنياهو، مما جعله رمزًا للتطبيع.

دعمه لجرائم الاحتلال في غزة أثار استياءً واسعًا في الأوساط العربية.

في تطور غامض، اختفى سعود عن المشهد منذ أكتوبر 2023، تاركًا تساؤلات حول مصيره، وسط صمت سعودي وإعلام عبري مهتم بمآلات قضيته.

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