محمد سعود.. صهيوني الهوى في قلب السعودية واختفاء يثير الجدل

وطن – اشتهر محمد سعود، الناشط السعودي المثير للجدل، بتوجهاته الصهيونية ودعمه العلني للاحتلال الإسرائيلي.

استقبل الصهاينة في منزله بالرياض، زار الأراضي المحتلة، وأجرى اتصالًا مع نتنياهو، مما جعله رمزًا للتطبيع.

دعمه لجرائم الاحتلال في غزة أثار استياءً واسعًا في الأوساط العربية.

في تطور غامض، اختفى سعود عن المشهد منذ أكتوبر 2023، تاركًا تساؤلات حول مصيره، وسط صمت سعودي وإعلام عبري مهتم بمآلات قضيته.

💢محمد سعود “عاشق نتنياهو” الوفي لإسرائيل.. سعودي الجنسية ودينه الإسلام.. ولكن👇 💢جزء بسيط من سجل المتص*هين الذي استقبل “أبناء عمه الإسرائيليين” في منزله بـ #الرياض.. لماذا اختفى بشكل غامض قبل الطوفا*ن بـ4 أيام؟#السعودية pic.twitter.com/Dfe4IRIklR — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 26, 2024