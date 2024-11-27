  • اتفاق الهدنة في لبنان

كيف أرغم نتنياهو على قبول وقف إطلاق النار مع حزب الله؟

By Published On: 27 نوفمبر، 2024

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وطن – أجبرت جبهة جنوب لبنان المشتعلة الاحتلال الإسرائيلي على التفكير في قبول وقف إطلاق النار، وسط استنزاف جيشه وتزايد احتجاجات المستوطنين.

الصواريخ المقاومة تُربك تل أبيب وتجعل الكابينت أمام خيار الانسحاب وفق حدود القرار الأممي 1701.

مع ارتفاع أعداد القتلى والتمرّد داخل الجيش الإسرائيلي، تضغط المقاومة على نتنياهو الذي يواجه مذكرات توقيف دولية وأزمة داخلية خانقة.

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One Comment

  1. معلم 27 نوفمبر، 2024 at 2:23 م - Reply

    دحين النتن اجبر على وقف اطلاق النار ؟؟؟؟؟؟

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