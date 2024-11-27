كيف أرغم نتنياهو على قبول وقف إطلاق النار مع حزب الله؟

وطن – أجبرت جبهة جنوب لبنان المشتعلة الاحتلال الإسرائيلي على التفكير في قبول وقف إطلاق النار، وسط استنزاف جيشه وتزايد احتجاجات المستوطنين.

الصواريخ المقاومة تُربك تل أبيب وتجعل الكابينت أمام خيار الانسحاب وفق حدود القرار الأممي 1701.

مع ارتفاع أعداد القتلى والتمرّد داخل الجيش الإسرائيلي، تضغط المقاومة على نتنياهو الذي يواجه مذكرات توقيف دولية وأزمة داخلية خانقة.

🔴 قتـ ـ ـلاهم بالعشرات.. تلّ أبيب تحترق بصواريخ المقـ*ـاومة ومجلس الأمن يضغط على إسرائيل..

ثلاثة أسباب كبرى تدفع #نتنياهو لقبول مقترح وقف إطلاق النار جنوب #لبنان pic.twitter.com/LG1fOOtYX9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 26, 2024