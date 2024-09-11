  • بشار الأسد والسعودية

عودة الأسد إلى حضن السعودية ودور تركي آل الشيخ في إعادة سوريا إلى الساحة العربية

By Published On: 11 سبتمبر، 2024

شارك الموضوع:

وطن – في تطور دبلوماسي تاريخي، عاد الرئيس السوري بشار الأسد إلى المملكة العربية السعودية بعد 12 عامًا من القطيعة، ليشارك في قمة جدة ويمهد لعودة العلاقات بين الرياض ودمشق.

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، ظهر في هذا المشهد بلمسة دبلوماسية غير متوقعة، حيث وجه رسالة مؤثرة للفنانين السوريين خلال تظاهرة “جوي أواردز”.

هل يشير هذا التحرك إلى دور جديد لآل الشيخ في السياسة ضمن “دبلوماسية الترفيه” التي يعول عليها ولي العهد؟

YouTube player
  • اقرأ أيضا:
كيف “لقاتل السوريين” أن ينصر غزة؟.. حضور بشار في قمة الرياض يفجر الغضب
Tags: , , ,

شارك هذا الموضوع

Related Posts

عملية جديدة على الحدود المصرية والسيسي يقصّر في حفظ أمن إسرائيل
عملية جديدة على الحدود المصرية والسيسي يقصّر في حفظ أمن إسرائيل
معرض الصور

عملية جديدة على الحدود المصرية والسيسي يقصّر في حفظ أمن إسرائيل

11 سبتمبر، 2024|0 Comments
مجزرة مواصي خانيونس.. صواريخ أمريكية قتلت النازحين ودفنتهم تحت الأرض
مجزرة مواصي خانيونس.. صواريخ أمريكية قتلت النازحين ودفنتهم تحت الأرض
معرض الصور

مجزرة مواصي خانيونس.. صواريخ أمريكية قتلت النازحين ودفنتهم تحت الأرض

11 سبتمبر، 2024|0 Comments
تركي آل الشيخ.. من ضابط بسيط إلى رمز الفساد والترف في السعودية
تركي آل الشيخ.. من ضابط بسيط إلى رمز الفساد والترف في السعودية
معرض الصور

تركي آل الشيخ.. من ضابط بسيط إلى رمز الفساد والترف في السعودية

11 سبتمبر، 2024|0 Comments
غضبة شعبية مغربية ضد وزير التعليم.. ما القصة؟!
غضبة شعبية مغربية ضد وزير التعليم.. ما القصة؟!
معرض الصور

غضبة شعبية مغربية ضد وزير التعليم.. ما القصة؟!

11 سبتمبر، 2024|0 Comments

Leave A Comment