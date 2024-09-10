فنانون في هوليوود يطالبون بوقف تسليح “الوحش الإسرائيلي”

أطلقت مجموعة معروفة باسم “فنانون لوقف إطلاق النار” في هوليوود حملة جديدة تطالب بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل. بالتعاون مع منظمات أميركية تدافع عن حقوق الإنسان، أصدرت المجموعة رسالة تدعو إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة أن استخدامها يتعارض مع القوانين الدولية والأميركية.

تستند الحملة إلى اعتقاد أن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل تنتهك القوانين الأميركية والدولية التي تحظر توريد الأسلحة لارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، بما في ذلك استهداف المدارس والمستشفيات، تقييد المساعدات الإنسانية، وقتل الأطفال. وتعاونت المجموعة مع الفنان والناشط الأميركي شيبرد فيري، الذي صمم شعار الحملة، الذي يظهر حمامة سلام بيضاء تحمل سلكاً شائكاً، مع العبارة: “أوقفوا إطلاق النار الآن، أوقفوا الأسلحة، أنقذوا الأرواح”.

الشعار الذي صممه الفنان شيبرد فيري

تأتي هذه الدعوة ضمن جهود المجموعة المستمرة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. في أكتوبر 2023، وجهت المجموعة رسالة مفتوحة إلى الرئيس جو بايدن تطالبه بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، ووقع على الرسالة أكثر من 400 شخصية بارزة في هوليوود، منهم: كريستن ستيوارت، وريز أحمد، وخواكين فينيكس، وكيت بلانشيت.

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من بين أعضاء المجموعة الذين طالبوا بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، يمكننا أن نذكر: مارك روفالو، وماهرشالا علي، وسينثيا نيكسون، وإلانا غليزر. وصرح مارك روفالو، الذي يعتبر من أبرز المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، قائلاً: “مطلبنا بسيط، على قادتنا المنتخبين تطبيق القوانين الإنسانية الأميركية والدولية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الإنسان.” وأشار روفالو إلى أن “المملكة المتحدة أعلنت أخيراً عن إيقافها لـ30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن هذا لا يكفي. الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.”

تستمر هذه الحملة في تسليط الضوء على أهمية احترام القوانين الإنسانية الدولية ومنع استخدام الأسلحة في النزاعات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.