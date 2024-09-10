جوجل تحذف حسابات Gmail: خطوات ضرورية للحفاظ على حسابك

وطن – تسعى جوجل إلى الحفاظ على أمان مستخدميها من خلال تنفيذ سياسة جديدة بشأن الحسابات غير النشطة، مما يثير القلق بين المستخدمين حول احتمال حذف حساباتهم.

في هذه المقالة ،نوضح تفاصيل السياسة الجديدة وكيفية ضمان عدم تعرض حسابك للحذف،بما في ذلك إدارة حسابات Gmail المتعددة.

فهم سياسة جوجل للحسابات غير النشطة

في يناير من هذا العام، قد تكون تلقيت رسالة من جوجل تنبهك إلى أن حسابك، الذي لم تستخدمه لمدة ثمانية أشهر، سيتم حذفه بحلول 20 سبتمبر، بما في ذلك محتوى Gmail والصور والمستندات. على الرغم من اقتراب الموعد النهائي، فأن هذه السياسة قد تكون مفيدة من نواحٍ عديدة، وسنشرح الأسباب لاحقًا.

وفقًا للسياسة الجديدة لجوجل، يُعتبر الحساب غير نشط إذا لم يتم استخدامه خلال فترة عامين. يوضح البيان: “تحتفظ Google بالحق في حذف حساب Google غير النشط، بما في ذلك المحتوى داخل Google Workspace مثل Gmail وDocs وDrive وMeet والتقويم.”

أسباب أمنية وراء حذف الحسابات غير النشطة

تستثمر جوجل بشكل كبير في تأمين خدمة Gmail ضد التهديدات مثل البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي. ومع ذلك، فإن الحسابات غير النشطة أكثر عرضة للاختراق بسبب ضعف حماية كلمات المرور وعدم تفعيل المصادقة الثنائية. وحذرت نائبة رئيس إدارة المنتجات في جوجل، روث كريشيلي، من أن احتمالية إعداد التحقق بخطوتين في الحسابات غير النشطة أقل بعشر مرات من الحسابات النشطة، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر.

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ثلاث خطوات ضرورية للحفاظ على حساب Gmail الخاص بك

إذا كان لديك حساب واحد على جوجل، فأنت في أمان طالما أنك تستخدمه بانتظام. لكن إذا كنت تدير حسابات متعددة أو لديك حسابات نادرة الاستخدام، فإليك الخطوات التي يجب اتخاذها:

تأكد من نشاط حسابك : تأكد من أنك تقوم بقراءة أو إرسال بريد إلكتروني، أو مشاركة الصور، أو استخدام Google Drive أو البحث على الأقل مرة واحدة كل عام . هذا يضمن بقاء حسابك نشطًا وفقًا لسياسة جوجل . إجراء فحص أمني : قم بإجراء فحص أمني لحساب Google الخاص بك بانتظام للتأكد من أن جميع التدابير الأمنية اللازمة مفعلة . إدارة حسابات Gmail متعددة : إذا كنت تدير حسابات Gmail متعددة على جهاز واحد، اتبع هذه الخطوات لإضافة وإدارة حسابات متعددة : انقر على الصورة الرمزية الخاصة بك في أعلى يمين أي خدمة من خدمات Google التي قمت بتسجيل الدخول إليها .

التي قمت بتسجيل الدخول إليها حدد خيار إضافة الحساب .

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في إضافته، وأكمل أي متطلبات للمصادقة الثنائية إذا لزم الأمر .

ارجع إلى الصورة الرمزية الخاصة بك وستتمكن من التبديل بين الحسابات بسهولة .

ختامًا

تسهيل التبديل بين حسابات Gmail وإبقائها نشطة يمكن أن يساعدك في تجنب المخاطر المرتبطة بحذف الحسابات غير النشطة. تأكد من استخدام حساباتك بانتظام وإدارة الأمان بشكل فعال لحماية بياناتك ومحتواك.