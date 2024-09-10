تبّون يفوز بعهدة ثانية..الجزائريون أفشلوا مخطط الموساد وأذرعه في الرابط وأبوظبي

وطن – وسط تهديدات على الحدود مع مالي وليبيا، وتجسس وتخطيط لعمليات إرهابية، اختار الشعب الجزائري رئيسه عبد المجيد تبون بعهدة ثانية بنحو 95% من الأصوات.

رغم محاولات حلف الشر بقيادة الصهاينة والإمارات لبث الفوضى وضرب استقرار الجزائر خلال الحملة الانتخابية، فشلت المؤامرات مرة أخرى.

تبون رفض المساومات وضغوط التطبيع العربي، مواصلاً دعم القضايا العادلة التي دافع عنها الشعب الجزائري لسنوات، في بلد يملك ثروات باطنية هائلة وقوة عسكرية تهابه.