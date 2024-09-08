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إسرائيل تدرس تسليم محور فيلادلفيا للإمارات.. هل تتولى أبوظبي إدارة غزة بعد الحرب؟

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – تدرس إسرائيل إمكانية تسليم محور فيلادلفيا إلى الإمارات بعد انتهاء الحرب في غزة، بدلاً من مصر. وفقًا لتقارير من القناة 12 الإسرائيلية، يجري نقاش حول تمركز جنود إماراتيين على طول المحور كحل مقبول لدى الجانبين الإسرائيلي والمصري.

يأتي هذا الاقتراح في ظل الثقة العالية بين الإمارات وإسرائيل، حيث يُنظر إلى الجنود الإماراتيين على أنهم أقل عرضة للفساد.

كما تتطلع إسرائيل إلى رؤية الإمارات منخرطة في إعادة إعمار غزة بعد الحرب، إلى جانب السعودية.

وتتضمن الخطط إزالة “النازية” من القطاع، وفقًا لتصريحات بنيامين نتنياهو، وإنشاء نظام تعليمي جديد محل نظام UNRWA، مع إمكانية عودة محمد دحلان إلى منصب مركزي في غزة.

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