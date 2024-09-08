أثارت غضبًا واسعًا.. جنود إسرائيليون يلتقطون سيلفي مع مسن فلسطيني معصوب العينين

وطن – أثارت صورة سيلفي نشرها جنود إسرائيليون بجانب مسن فلسطيني معصوب العينين في مدينة الخليل بالضفة الغربية موجة واسعة من الغضب العالمي.

الصورة تُظهر الجنود وهم يبتسمون ويُشيرون بعلامات النصر، بينما يجلس الرجل المسن، في العقد السادس أو السابع من عمره، مقيد اليدين ومعصوب العينين.

الجنود ينتمون للكتيبة 92 في جيش الاحتلال، وأحدهم، أورهن جاوي، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، نشر الصورة على حسابه قبل أن يحذفها بعد انتشارها السريع.

شخصيات عالمية ومنظمات حقوقية أدانت الصورة، حيث اعتبر الصحفي البريطاني مهدي حسن أن الصورة تعكس الاستفزاز والاعتداءات المتواصلة ضد الفلسطينيين.

منظمة “يهود من أجل العدالة الاجتماعية” وصفت ما يحدث بأنه تطهير عرقي بدعم من الحكومات الغربية.