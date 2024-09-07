في المغرب.. الاسم فندق والحقيقة “وكر دعارة”!

وطن – تتواصل التقارير التي تؤكد انتشار ظاهرة السياحة الجنسية في المغرب، حيث كشفت الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير عن واقعة صادمة بتحويل أحد الفنادق إلى وكر للدعارة.

خلال مداهمة الفندق، تم ضبط المخالفات والقبض على مدير الفندق، بينما فر عشيقان غير مسجلين بالسجلات الرسمية.

المداهمة جاءت بعد تحريات مكثفة كشفت عن استخدام الفندق في أغراض غير قانونية.

في السياق نفسه، كشف الصحفي الجزائري مهدي غزار مؤخرًا عن ممارسات مماثلة، وتعرض لحملة تهديدات من النظام المغربي بسبب تصريحاته.

ما كشفه غزار يثير التساؤلات حول مدى انتشار هذه الظاهرة في المغرب، وتواطؤ بعض الأطراف في التغطية عليها.