صربيا شريك بالإبادة.. جسر جوي مفتوح لتسليح الكيان

وطن – كشفت تقارير عن ارتفاع ملحوظ في صادرات الأسلحة والذخيرة من صربيا إلى إسرائيل خلال عام 2024، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى.

وفقًا لبيانات الجمارك الصربية، صدّرت شركة Yugoimport-SDPR الحكومية ذخيرة بقيمة 7.3 مليون يورو في يوليو وحده، ليرتفع إجمالي الصادرات إلى 23 مليون يورو منذ بداية العام.

هذه الشحنات شملت مركبات محصنة وصواريخ وذخيرة، ونُقلت عبر طائرات شحن إلى قاعدة نفاتيم الإسرائيلية. يأتي هذا التعاون في وقت خفّضت فيه بريطانيا وكندا وهولندا وإيطاليا شحناتها من الأسلحة إلى إسرائيل.

وأفاد دبلوماسيون بأن هذا التعاون يأتي في إطار رغبة الرئيس الصربي فوتشيتش في تعزيز علاقاته مع إسرائيل وكسب دعم الولايات المتحدة.