الإمارات وإسرائيل.. “شقيقتان” يجمعهما مصدر تسليح

وطن – تتواصل الفضائح المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تورطها في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال حرب غزة.

كشفت تقارير أن الإمارات مرتبطة بشركة صربية حكومية، قامت بتصدير أسلحة وذخيرة بقيمة 25.5 مليون دولار إلى إسرائيل في عام 2024.

بدأت على الأقل 15 رحلة جوية من بلغراد إلى قاعدة جوية إسرائيلية منذ ديسمبر الماضي، ما أثار غضباً دولياً لخرقها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة.

الصفقة تعود إلى علاقة طويلة بين الإمارات والشركة الصربية، التي بدأت في 2013 وشملت تطوير صواريخ موجهة ومدرعات.