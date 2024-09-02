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مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعلاقات الخارجية وليد فارس

وليد فارس “ابن إسرائيل”.. “الصندوق الأسود” للجاسوس اللبناني

باسل سيد
باسل سيد

وطن – وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعلاقات الخارجية، يجد نفسه في قلب فضيحة جديدة بعدما أعيد فتح التحقيقات بشأن تورطه في تسهيل رشوة من نظام عبد الفتاح السيسي لترامب في عام 2016.

الصحافة الأمريكية نبشت في تاريخه المظلم، بدءًا من دوره كمُنظّر أيديولوجي للقوات اللبنانية في الثمانينيات وصولاً إلى عمله كجاسوس لإسرائيل بعد فراره إلى تل أبيب.

وليد فارس، الذي عاد للواجهة من خلال تحريضه ضد مسلمي أمريكا عبر منابر إعلامية ممولة من السعودية، لطالما كان بوقًا للإسلاموفوبيا والدفاع عن أجندات اللوبي الصهيوني.

ورغم دعمه الكبير لترامب، إلا أن تاريخه الأسود أعاقه من تسلم أي منصب رسمي في إدارة ترامب.

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