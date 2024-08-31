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صعوبة وتعقيد تواجه الجيش الإسرائيلي في البحث عن يحيى السنوار

حديث إسرائيلي عن مكان يحيى السنوار.. فماذا بعد؟

باسل سيد
باسل سيد

وطن – في خضم الحرب الدائرة، لا يتوقف الإعلام الإسرائيلي عن الحديث حول زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، الذي وضعه جيش الاحتلال على رأس قائمة الأهداف للاغتيال.

ومع ذلك، تتعالى الأصوات داخل إسرائيل حول صعوبة تنفيذ هذه العملية، حيث أشار المحلل الإسرائيلي إيهود يعاري إلى تعقيد تصفية السنوار نظرًا لقدرته على المراوغة، ودخوله وخروجه المستمر من الأنفاق، وربما حتى إحاطته بالأسرى الإسرائيليين كدرع بشري.

السنوار، الذي أصبح مثل الشبح، لم يظهر للعلن منذ بداية الحرب، ما زاد من تعقيد مهمة العثور عليه.

تقارير غربية تصفه بأنه حرم إسرائيل من تحقيق نجاح في القضاء عليه، بفضل مهاراته في الاختفاء والهروب.

وتبقى مسألة اغتياله معقدة، في ظل التزامه بمتطلبات تتعلق بوقف إطلاق النار الدائم قبل أي اتفاقات أخرى.

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