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المعارض المصري خالد السرتي الذي يدعو إلى ثورة المفاصل

“ثورة المفاصل”.. هل تنجح “وصفة السرتي”؟

وطن
وطن

وطن – يتصدر هاشتاغ “ثورة المفاصل” منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث يدعو الحراك الشعبي الجديد، الذي أطلقه الناشط والمعارض المصري خالد السرتي، إلى تفجير ثورة بأسلوب مبتكر لتجنب أخطاء الدعوات السابقة.

تهدف “ثورة المفاصل” إلى شل حركة النظام من خلال التجمهر حول مفاصل الدولة الحيوية مثل المحاكم والمصالح الحكومية، مع تجنب استهداف أقسام الشرطة والخدمات الأساسية.

ويؤكد السرتي أن الحراك سلمي ولا يدعو إلى العنف، بل يسعى لإجبار النظام على الاستجابة لمطالب الشعب في استرجاع حقوقهم المسلوبة.

ومع تزايد التفاعل الشعبي على الأرض وعبر المنصات، يبقى السؤال: هل تنجح “وصفة المهندس” في تحقيق حلم المصريين وإحداث تغيير حقيقي؟

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