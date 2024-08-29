عملية “النجم السادس”.. مؤامرة خليجية وصهيونية لإفشال الانتخابات الجزائرية وإسقاط تبون

وطن – تستعد الجزائر لمواجهة مؤامرة كبرى تهدف إلى زعزعة استقرارها تحت اسم “النجم السادس” (STAR SIX)، والتي تستهدف عرقلة الانتخابات الرئاسية ومنع إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “le Soir d’ algerie”، فإن العملية تمولها دولة خليجية بدعم من الكيان الصهيوني، حيث يسعى المخططون إلى تنفيذ أجندات تخريبية في إفريقيا.

محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي، يعتبر تبون عقبة أمام مخططاته في المنطقة، ويعمل منذ سنوات على تقويض أمن الجزائر.

التوترات بين البلدين تتصاعد، خصوصًا بعد أن اتهمت الجزائر الإمارات وإسرائيل بإغراقها بالمهاجرين غير الشرعيين، ومحاولة إنشاء قواعد عسكرية على حدودها.

في ظل هذه التحديات، يحذر تبون من التدخلات الخارجية، ويواصل جهوده لحماية سيادة الجزائر واستقرارها.

🔴”النجم السادس”.. عملية كبرى لضرب #الجزائر تمولها دولة خليجية بدعم إسرائيلي! 💥 مخطط خبيث تنفذه أطراف مشبوهة “تلعب بالنار”، تسعى لاستغلال حدث الانتخابات الرئاسية لتقويض أمن الدولة الجزائرية.. فما هو هذا المخطط ومن تكون الدولة الخليجية؟ 🤔🔥 pic.twitter.com/kw6AdSC5Ku — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 29, 2024