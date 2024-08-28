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أعلنت حكومة المشير خليفة حفتر إغلاق جميع حقول النفط في البلاد

ليبيا بلا وقود.. حفتر يغلق جميع حقول النفط

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت حكومة المشير خليفة حفتر غير المعترف بها دوليًا، والتي تحظى بدعم إماراتي ومصري قوي، إغلاق جميع حقول النفط في البلاد وتعليق عمليات التصدير إلى أجل غير مسمى.

هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، التي تصر على تغيير محافظ البنك المركزي الليبي صادق الكبير، المدعوم من حكومة الشرق وحفتر.

إيرادات النفط، التي تمثل 80% من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد، أصبحت محورًا رئيسيًا للصراع بين الفصائل المتناحرة، مما يعرّض الاقتصاد الليبي، العضو في منظمة أوبك، لأخطار كبيرة في ظل تحريض خارجي يفاقم الأزمة.

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