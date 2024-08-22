أغنية مغربية تثير الجدل.. هل تستحضر الجن؟!

وطن – أشعلت أغنية “فوفو الذنبة”، المقتبسة من الفن الكناوي الشهير في المغرب، نقاشًا حادًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيديو الذي انتشر لفرقة نسائية مغربية تؤدي الأغنية، تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مثل “تيك توك” و”فيسبوك”.

وتظهر مقاطع فيديو لنساء يستخدمن طقوسًا ترتبط بالسحر والشعوذة على أنغام الأغنية، مما أثار استنكارًا من قبل البعض الذي رأى فيها تحريضًا على الشعوذة.

من جهة أخرى، سخر بعض المغاربة مطالبين بتفسير كلمات الأغنية. بعد انتشار الجدل، سارعت إحدى أعضاء الفرقة النسائية إلى الرد وتوضيح الغموض حول هذه الطقوس.