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آخر أيام الصيفية في غزة بنكهة مختلفة!

باسل سيد
باسل سيد

وطن – يعيش الشعب الغزي في ظروف قاسية تحت حرارة الشمس والخيام البلاستيكية، مهددين بالأمراض والجوع وسط قصف يومي لا يرحم حتى أثناء أداء الصلاة.

بينما يقف العالم صامتًا، يزداد تواطؤ القادة العرب مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتزايد صفقات التطبيع يومًا بعد يوم.

ورغم مرور نحو أسبوعين على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، لم تقم إيران بأي رد عسكري، مما يزيد من شعور الفلسطينيين بالخذلان.

 

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