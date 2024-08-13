آخر أيام الصيفية في غزة بنكهة مختلفة!

وطن – يعيش الشعب الغزي في ظروف قاسية تحت حرارة الشمس والخيام البلاستيكية، مهددين بالأمراض والجوع وسط قصف يومي لا يرحم حتى أثناء أداء الصلاة.

بينما يقف العالم صامتًا، يزداد تواطؤ القادة العرب مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتزايد صفقات التطبيع يومًا بعد يوم.

ورغم مرور نحو أسبوعين على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، لم تقم إيران بأي رد عسكري، مما يزيد من شعور الفلسطينيين بالخذلان.

في آخر أيام الصيفية.. كيف قضّى الغزّيون صيفهم هذا؟ ☀️

وكيف شاركهم العرب والعالم استجمامهم تحت قصف الصواريخ والقنابل؟ 🤔 pic.twitter.com/ZUIFMbvb5O — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 13, 2024