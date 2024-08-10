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نتنياهو يفر إلى مخبأه تحت الأرض: هل يحميه من نيران الحرب؟

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – في ظل تصاعد التوترات والتهديدات المحيطة، أعلن الشاباك الإسرائيلي عن الانتهاء من تجهيز مخبأ القيادة السرّي في أعماق الأرض أسفل القدس المحتلة، والذي تم تصميمه لاستقبال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة الجيش والأمن.

المخبأ محصن ضد جميع أنواع الذخائر، ومجهز بوسائل القيادة والسيطرة لمواجهة أخطار الزلازل والتهديدات النووية والبيولوجية، وحتى التهديدات السيبرانية.

يتصل هذا المركز السري بمنطقة “كريا” في تل أبيب، التي تضم المركز الحكومي وقاعدة قوات الدفاع الإسرائيلية الرئيسية، بالإضافة إلى جميع الغرف الحربية.

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