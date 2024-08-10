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خطة إماراتية مريبة.. سلام فياض لإدارة قطاع غزة بعد الحرب

باسل سيد
باسل سيد

وطن – في خطوة مثيرة للجدل، اختارت أبوظبي سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

جاء هذا القرار خلال اجتماع سري عقد في 18 يوليو الماضي، حيث ناقشت الإمارات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين خطة حكم غزة في اليوم التالي للحرب.

الإمارات، التي لا ترغب في مشاركة حماس في الخطة، تسعى لفرض أجندتها عبر دبلوماسيتها وعلاقاتها مع إسرائيل، مستخدمة قوتها المالية.

فياض، المعروف بعدائه لحماس، كان قد تولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية بعد حل حكومة الوحدة الوطنية في عام 2007.

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