الغاز يثير توترًا جديدًا بين المغرب والجزائر.. والسبب إسباني

وطن – أثارت بيانات حديثة حول صادرات الغاز الإسباني تساؤلات عاصفة حول ما إذا كانت إسبانيا قد قامت بتحويل الغاز الجزائري إلى المغرب، مما قد يترتب عليه تداعيات كبيرة.

وفقًا لبيانات هيئة تسيير ومراقبة مخزونات الطاقة الإسبانية “Cores” لعام 2023، تصدرت الجزائر قائمة موردي الغاز إلى إسبانيا، حيث زودتها بـ 116 ألفًا و252 جيغاواط / ساعة من الغاز الطبيعي، منها 100 ألف جيغاواط / ساعة عبر خط ميدغاز.

بينما شملت صادرات إسبانيا للغاز وجهات رئيسية مثل فرنسا، المغرب، وإيطاليا. وزارة الطاقة الجزائرية سبق وأن حذرت إسبانيا من انتهاك البنود التعاقدية، التي تمنع تحويل الغاز الجزائري إلى وجهة أخرى دون موافقة مسبقة من الجزائر، وإلا سيؤدي ذلك إلى قطع مباشر للإمدادات وفرض غرامات.