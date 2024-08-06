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تصهين سعودي.. عمرة لإسماعيل هنية تقود أكاديميًا عراقيا للمعتقل

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – أثار اعتقال الأكاديمي العراقي بلال السبعاوي أثناء أدائه العمرة غضبًا واسعًا بين النشطاء، خاصة بعدما أهدى العمرة للشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

تداولت منصات التواصل الاجتماعي هذه الواقعة التي أثارت استنكارًا كبيرًا ضد السلطات السعودية، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان.

تشتهر المملكة بمواقفها المعادية للمقاومة الفلسطينية، حيث اعتقلت العديد من المعتمرين لتضامنهم مع غزة.

يُشار إلى أن قناة العربية لعبت دورًا أساسيًا في شيطنة المقاومة الفلسطينية، مما أثار غضب المناصرين للقضية الفلسطينية.

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