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إسلام البحيري.. من مهاجمة الإسلام إلى قضايا النصب والاحتيال

وطن
وطن

وطن – اشتهر إسلام البحيري، الباحث المزعوم ومقدم البرامج المصري، بعداوته الشديدة للإسلام والسنة النبوية، حيث ظل لسنوات يتطاول على صحيح البخاري ومسلم. دعمته الإمارات بقوة، إلا أن مسيرته انتهت بسقوطه بتهمة النصب والاحتيال.

تم القبض عليه لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد، بعدما قام بعمليات نصب على سيدة أعمال إماراتية بمبلغ 300 ألف درهم.

كشف هذا السقوط زيف ادعاءاته المثيرة التي حاول من خلالها مهاجمة الإسلام والتشكيك في التراث الفقهي.

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