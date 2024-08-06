إسلام البحيري.. من مهاجمة الإسلام إلى قضايا النصب والاحتيال

وطن – اشتهر إسلام البحيري، الباحث المزعوم ومقدم البرامج المصري، بعداوته الشديدة للإسلام والسنة النبوية، حيث ظل لسنوات يتطاول على صحيح البخاري ومسلم. دعمته الإمارات بقوة، إلا أن مسيرته انتهت بسقوطه بتهمة النصب والاحتيال.

تم القبض عليه لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد، بعدما قام بعمليات نصب على سيدة أعمال إماراتية بمبلغ 300 ألف درهم.

كشف هذا السقوط زيف ادعاءاته المثيرة التي حاول من خلالها مهاجمة الإسلام والتشكيك في التراث الفقهي.

🛑سبحان الله👈.. #إسلام_البحيري ظل سنوات يطعن في الإسلام والسنة النبوية ويتطاول على #البخاري و #مسلم👇 إلى أن سقط بتهمة “النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل”🤔.. والمفارقة أن شيطنته للإسلام كانت تتم بدعم إماراتي، وأيضا فضيحته جاءت على يد سيدة أعمال إماراتية ذهبت به… pic.twitter.com/aLHf8YWAd0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 4, 2024