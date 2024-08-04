فرناز فاسيحي.. اليد الخفية وراء تضليل نيويورك تايمز في اغتيال هنية

وطن – واجهت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية انتقادات حادة واتهامات بالفبركة عقب نشرها تقارير تفيد بأن اغتيال إسماعيل هنية تم بواسطة قنبلة زرعت في مقر إقامته بإيران، مما يتناقض مع الرواية الإيرانية التي تؤكد مقتله بصاروخ موجه.

اتهم محللون الصحيفة بانحيازها للاحتلال الإسرائيلي، وزعموا أن التقرير نُشر بتوجيه من الاستخبارات الأمريكية، ونُقل عبر الصحفية ذات الأصول الإيرانية “فرناز فاسيحي”، التي تعمل كمتخصصة في الشأن الإيراني.

كما شاركت صحيفة التليجراف البريطانية في تسويق هذه الرواية. أثارت التقارير تساؤلات حول كيفية معرفة عميل الموساد بمكان إقامة هنية، وعدم اكتشاف العبوة الناسفة لمدة شهرين.

نفت حركة حماس رسميًا ما وصفته بـ”مزاعم نيويورك تايمز”، مؤكدين أن هنية استشهد بصاروخ، وهو ما أكدته أيضًا الجهات الرسمية الإيرانية.