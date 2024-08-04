ردًا على اغتيال هنية.. إسرائيل تتأهب لرد إيراني عنيف خلال الساعات المقبلة

وطن – تعيش إسرائيل حالة تأهب قصوى بعد عملية اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران. تتوقع تل أبيب وحلفاؤها ردًا إيرانيًا واسعًا وعنيفًا، يفوق هجوم أبريل الماضي.

وفقًا لمصادر استخباراتية إسرائيلية وأمريكية، يُتوقع أن يتم الهجوم الإيراني خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وربما في نهاية الأسبوع الجاري، بمشاركة حزب الله اللبناني.

من المتوقع أن تشمل الضربة إطلاق صواريخ باليستية وجوالة ومسيرات مفخخة تستهدف قواعد عسكرية في وسط إسرائيل. أعلنت إسرائيل استعدادها لأي هجوم محتمل، مؤكدة قدرتها على الرد على أي عاصمة تستهدف الكيان.