إسبانيا تحذر المغرب وتهدد الملك.. ما علاقة إسرائيل؟!

وطن – أصدرت مدريد تحذيرًا صارمًا لملك المغرب، محمد السادس، مؤكدة استعدادها لمواجهة أي تهديد محتمل بعد تقارير تفيد بحصول المغرب على طائرات مسيرة إسرائيلية.

حذر مجلس النواب الإسباني من أن الرد سيكون حازمًا على أي اعتداء محتمل، في ظل استعداد شركة “بلو بورد” الإسرائيلية لإنشاء مصنع لتصنيع المسيرات في المغرب.

وقد أشار الإعلام الإسباني إلى أن الرباط أصبحت قادرة على توجيه ضربات إلى سبتة ومليلية، بفضل الطائرات المسيرة التي حصلت عليها من إسرائيل.

يذكر أن المغرب أصبح إحدى الدول الرئيسية التي تنتج وتصدر الطائرات بدون طيار، بموجب ترخيص من الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الطائرات المسيرة الانتحارية “SpyX” التي يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 50 كيلومترًا.