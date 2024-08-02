هل تورطت دولة عربية بعملية اغتيال إسماعيل هنية؟

وطن – في تطور جديد ومفاجئ، تشير المعلومات إلى أن الصاروخ الذي اغتيل به إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، شمال طهران، أُطلق من بلد مجاور وليس من داخل الأجواء الإيرانية.

يظهر تحليل خريطة المنطقة صعوبة انطلاق الصاروخ من دول الجوار الشرقي لإيران (باكستان، أفغانستان، وتركمانستان)، بينما يظل الاتهام موجهاً نحو أذربيجان، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الاحتلال الإسرائيلي، مقارنة بجارتها أرمينيا ذات العلاقات المتوترة.

استبعاد استخدام الأجواء التركية وتأكيد الإعلام الإيراني على إطلاق الصاروخ من خارج إيران، يشير إلى تنسيق إسرائيلي أمريكي عبر الحدود، مما يعكس تصعيداً جديداً في الصراعات الإقليمية.